Waldschmidt: «Quero ser mais consistente a fazer golos e assistências»

Luca Waldschmidt revelou que é um futebolista exigente consigo próprio. O reforço ex-Friburgo explicou que tem o desejo de jogar numa Luz lotada e que quer melhor o desempenho individual.





"Infelizmente, ainda não pude experimentar jogar num Estádio da Luz cheio, que é o que define este clube. Mas, como disse, o que se exige ou se espera de fora, não me permito chegar perto de mim. A maior pressão vem de mim próprio. Às vezes, fico muito impaciente porque sei o que posso fazer e peço as coisas muito rapidamente. Tenho que desacelerar e dizer a mim mesmo que cumpri bem estes primeiros seis meses no cômputo geral. Mesmo assim, quero ser mais perigoso, eficaz e consistente quando se trata de golos e assistências", vincou em declarações à 'Kicker'.O avançado que conta nove golos esta temporada rejeitou considerar a liga portuguesa um campeonato mais fraco em relação à Bundesliga. "Não acho. O futebol é diferente, é verdade. Por exemplo, existem alguns lugares aqui que não são conhecidos na Bundesliga. Nos últimos tempos fomos jogar a um ilha no meio do Oceano Atlântico. Mas devido à forte chuva nos Açores, o jogo contra o Santa Clara teve de ser adiado por um dia. E, mesmo assim, o relvado continuava muito pesado. Isso tornou ainda mais difícil fazer o nosso jogo, acabando com um 1-1 no marcador", lamentou Waldschmidt.