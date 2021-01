Waldschmidt testa positivo à Covid-19 e outros dois jogadores foram também isolados

Luca Waldschmidt testou positivo à Covid-19 nos testes realizados esta segunda-feira no plantel do Benfica, tendo em vista o duelo de quarta-feira com o Sp. Braga, da Allianz Cup.





Para lá do avançado alemão, as águias isolaram ainda Gilberto e Everton por precaução. Estes dois jogadores, refira-se, irão efetuar novos testes na terça-feira.Por outro lado, o Benfica terá também baixas na equipa técnica, já que João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira estão igualmente infetados e falharão o duelo com o Sp. Braga.