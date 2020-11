Waldschmidt teve problemas no Friburgo: «Treinador e eu nem sempre concordávamos»

Luca Waldschmidt assume ter tido algumas dificuldades em trabalhar o aspeto defensivo no período que esteve no Friburgo e que, por isso, o técnico Christian Streich o deixou muitas vezes no banco de suplentes.





“O treinador e eu nem sempre concordávamos um com o outro, por isso eu ficava sentado no banco de vez em quando. Ele queria que eu defendesse melhor como atacante, mas estava focado no ataque. Tive de aprender e repensar um pouco”, assumiu o agora jogador do Benfica, em entrevista ao ‘Express’.