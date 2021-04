Waldschmidt: «Vamos melhorando de jogo para jogo»

Luca Waldschmidt apontou, de penálti, o golo da vitória (1-0) do Benfica sobre o Marítimo, tendo sido eleito pela BTV o melhor em campo.





"Foi um jogo bem difícil. As duas equipas tiveram possibilidades de marcar. Mas no fim o mais importante é que ganhámos. Defendemos como uma equipa e saímos com os 3 pontos", começou por dizer o avançado alemão."Não é assim tão importante quem vence este prémio, mas a prestação de toda a equipa. Somámos os 3 pontos e vamos melhorando de jogo para jogo."