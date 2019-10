WBA interessado em contratar Chris Willock em definitivo

Ainda sem qualquer minuto oficial disputado pela equipa principal do West Bromwich Albion, Chris Willock parece estar a convencer os responsáveis do clube inglês... mesmo sem jogar. Pelo menos é isso que adianta o jornal 'Birmingham Mail', que esta quarta-feira dá conta da vontade do conjunto do Championship em avançar para a contratação em definitivo do jovem extremo que tem contrato com o Benfica até 2022.





De notar que, apesar de não jogar na formação principal, Willock tem deixado boas impressões nos jogos da equipa de Sub-23, com dois golos marcados em dois jogos.