WBA tem 10 M€ para Krovinovic

O West Bromwich Albion, do Championship, quer ficar com Krovinovic e tem 10 M€ para assegurar o croata, de 24 anos. Nesta altura, existe apenas interesse em contratar o médio, mas se o clube inglês ascender à Premier League (nesta altura está em posição de subida), irá mesmo avançar para a aquisição. Krovinovic, recorde-se, foi um pedido expresso do compatriota Slaven Bilic e durante a época acabou por ser um dos jogadores mais influentes da equipa, a par de Matheus Pereira – igualmente cedido, mas pelo Sporting.

O croata soma 34 jogos e dois golos, e já não jogava com tanta regularidade desde a primeira temporada na Luz (2017/18). Aí, contraiu uma lesão grave no joelho direito e em 2018/19 apenas fez 12 jogos, divididos entre a equipa principal e a B. Por isso, Krovi está feliz em Inglaterra.