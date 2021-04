Weigl abandona estágio para assistir ao nascimento da filha

Julian Weigl deixou o estágio do Benfica, a poucas horas do duelo com o Portimonense.

Segundo o 'Correio da Manhã', o médio alemão saiu em conflito com Jorge Jesus, que não terá autorizado o jogador a ausentar-se a poucas horas da partida com o Portimonense.

No entanto, fonte oficial do Benfica garantiu a Record que o futebolista foi autorizado a deixar o estágio e voltar a Lisboa ao fim da manhã, já que o parto foi antecipado - estava previsto para sábado e a mulher de Weigl entrou em trabalhos durante o dia, estando previsto o nascimento para hoje, ao fim da tarde.



Notícia atualizada às 17h40.