Weigl anuncia que a filha já nasceu e revela o nome

Julian Weigl revelou esta sexta-feira que foi pai pela primeira vez e que a filha irá chamar-se Bruna Marie.





"Obrigado pelo maior presente da minha vida, Sara Richmond. Estou tão orgulhoso de ti! E bem-vinda ao Mundo minha linda filha Bruna Marie", escreveu o futebolista do Benfica através da conta pessoal de Instagram.O internacional alemão, de 25 anos, ausentou-se do encontro com o Portimonense para estar junto da mulher num momento inédito na vida do casal. Jorge Jesus comentou a saída de Weigl do estágio das águias, revelando que Sarah Richmond "entrou num parto complicado".Vários foram os colegas ou ex-colegas que assinalaram o nascimento da filha de Weigl como Rúben Dias, Diogo Gonçalves, Marc Barta e inclusivamente a conta oficial do Borussia Dortmund, antigo clube do médio. "Que coisa linda, mano! Parabéns", escreveu Pizzi.