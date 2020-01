Weigl constatou "loucura" dos adeptos do Benfica e começou logo a ver jogos das águias

Julian Weigl admitiu ter ficado impressionado com os primeiros momentos no Benfica. Após assinar até 2024 pelas águias, o médio contratado ao Borussia Dortmund por 20 M€ mostrou ter já algum conhecimento do ambiente onde vai estar inserido.





"As primeiras sensações são incríveis. O Estádio da Luz tem uma grande atmosfera e é lindo. O centro de treinos tem excelentes condições e só poderemos melhorar lá. Vi alguns jogos do Benfica nas últimas semanas, quando as conversações começaram. Gosto da liga portuguesa, todas tentam jogar futebol, e depois há equipas rivais como o Sporting e o FC Porto. É sempre uma grande competição contra eles. Agora, quero muito jogar no Benfica", confessou o internacional alemão à BTV.Além dos conselhos que pediu a quem conhece o Benfica , Weigl falou ainda dos nomes que estão na equipa e com o qual já estava familiarizado: "Já conhecia o Vlachodimos, da seleção sub-21, o Seferovic e o Pizzi. Gosto muito da forma como ele joga. Conheço todos os jogadores e quero conhecê-los, trabalhar com eles e lutar por títulos."Weigl abordou ainda o seu estilo de jogo. "Nem sempre é fácil jogar simples. Tanto dou velocidade como acalmo o jogo. Tento perceber aquilo que a equipa precisa", analisou, contando um episódio que ilustra o entusiasmo dos adeptos das águias: "Pelo que vi no Instagram e nas redes sociais, os adeptos ficaram loucos quando se soube que podia ser contratado. Senti o amor dos adeptos e quanto adoram o clube. Precisamos muito deles para marcar golos e conquistar títulos. Estou ansioso por conhecê-los."