Weigl: «Demos muito por este jogo e mereciamos ganhar»

Escolhido como homem do jogo pela SportTV, Julian Weigl enalteceu a forma como o Benfica atuou no reduto do FC Porto, considerando na sua análise que é esta a mentalidade que os encarnados devem apresentar sempre.





"Penso que demos muito por este jogo e mereciamos ganhar. Infelizmente, sofremos um golo na primeira parte que nao deviamos sofrer. A atitude que mostrámos é a correta. Lutámos por todas as bolas e penso que tivemos bem no passe e merecíamos ganhar. No final, deu-se o empate mas penso que podemos levar muito deste jogo. Trocava este troféu por uma vitória. Não é possível. Ficamos com as coisas positivas. Fizemos um jogo bom. Foi um jogo duro. As duas equipas queriam muito ganhar. As duas deram tudo no campo. Foi um jogo com muitas faltas mas penso que é assim um clássico. É sempre um jogo duro. As equipas querem ganhar o jogo e empatámos", começou por dizer, à SportTV.Sinto-me bem mas preferia a vitória. Seria mais importante para nós. Só quero ajudar a equipa para continuar como nos últimos jogos. Queremos lutar pelo primeiro lugar. É o que posso dizer.Seria uma boa oportunidade para nós se tivéssemos ganho para ficar mais próximos. Infelizmente empatámos. É uma luta renhida esta época. Todos os jogos são importantes. Temos de olhar para os próximos jogos para garantir os três pontos e chegar ao topo da tabela.