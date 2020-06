Weigl: «Desafiar FC Porto com vitórias»

Julian Weigl antecipou o regresso do campeonato, comentando a luta pelo título. "O FC Porto estava em alta antes da paragem. Temos de os desafiar com vitórias. As sensações do treino são muito positivas sobre termos hipóteses", afirmou o médio alemão, ao 'Süddeutsche Zeitung'.





O futebolista, de 24 anos, mostrou-se satisfeito com o regresso do futebol. "Ninguém questiona a necessidade de restrições, mas ter uma longa paragem na altura quente da temporada, não saber quando se fica em forma, não foi fácil mentalmente. Mas fizemos tudo para estar em forma. Queremos mostrar o que conseguimos fazer". explicou.Contratado em janeiro ao Borussia Dortmund, a troco de 20 milhões de euros, Weigl explicou as razões da transferências. "Todos no clube trabalharam para fechar a transferência. Não foi um negócio pequeno para o Benfica, mas um dos mais caros da história do clube. Eles queriam um jogador sonante para causar sensação na Champions. Todos os anos há equipas-surpresa, como o Ajax ou a Atalanta. O Benfica tem potencial para ir mais longe", referiu.Embora não tivesse outras ofertas, o internacional alemão escolheu os campeões nacionais. "Quando vim cá, durante as negociações, ver o centro de treino e perceber quão grande o Benfica é, algo que as pessoas não percecionam na Alemanha, fiquei extremamente impressionado", contou, afirmando não ter "qualquer problema" com a pressão.