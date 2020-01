Weigl: desmentido prémio por pontos

O Benfica desmentiu quarta-feira que o acordo com o médio alemão Weigl preveja o pagamento de 15 mil euros por cada ponto conquistado pela equipa na Liga. De acordo com o referido por um diário desportivo, no limite, Weigl poderia receber, até final da época, 900 mil euros, uma vez que ainda estão em disputa 60 pontos. Uma informação que o Benfica classificou como "falsa".





O contrato entre a SAD e o médio está fechado e este vai auferir um vencimento superior àquele que tinha no Borussia. Além dos valores em cima da mesa, o projeto apresentado foi fundamental na escolha do germânico.