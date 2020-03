Weigl: do casamento adiado ao influenciador Taarabt

Julian Weigl, médio que o Benfica contratou ao Borussia Dortmund, em janeiro, contou ao canal de Instagram da agência 433 como tem vivido os dias de recolhimento, revelando que adiou o casamento com a namorada, Sarah Richmond, para 2021. E nomeou o companheiro de equipa Adel Taarabt como o jogador que mais tempo passa ao telefone.





Weigl conta que a situação em Portugal "não é tão má como em Espanha ou Itália", embora tenha de ficar em casa, assinalando que o nosso governo foi "rigído" desde o início, "não cometendo o erro de adiar o encerramento de portas". Embora "aborrecido" por estar em isolamento, contou como tem sido estes dias. Sair, só para passear o cão.



"Tentamos ter uma rotina. Quando não fazemos planos para o dia seguinte, não temos motivação. Ficamos aborrecidos muito rápido. Tentamos fazer o pequeno-almoço juntos, acordamos cedo… Depois, treino, corro, e termino o desporto. Depois, comemos de novo. Aprendemos uma nova língua e é muito difícil. Também começámos a jogar Playstation. Nunca pensei! E utilizamos muito o facetime para falar com a família. Agora, temos muito tempo, o que não acontece durante a época", explicou.

Numa conversa em direto, com boa disposição, o médio das águias foi questionado sobre o adiamento da fase final do Europeu. "Para começar, quero casar no próximo ano!", disparou, entre o sorrisos, cofiando que vai "encontrar uma data" para casar. "Pensei que o Europeu fosse este ano e tivemos de mudar todos os planos. Percebo que estejam a tentar acabar a temporada e a melhor opção foi adiar o Europeu. De outra forma, não seria possível. Para aqueles que trabalharam arduamente para ser convocados, entendo que seja difícil. Até ao próximo ano, falta muito tempo e nunca se sabe se há lesão. Mas será um grande torneio no próximo ano", justificou.Depois, quando lhe perguntaram com que jogador queria passar o isolamento, atirou: "Há alguns, mas pode ser Marco Reus podia ser, porque fomos sempre colegas de quarto." E com quem não queria? "Hummels. Espero que ele esteja a ver agora. Gosto dele, mas ele é muito inteligente e diz-nos sempre quando estamos errados", afirmou, entre sorrisos.O internacional alemão elegeu Aubameyang como o mais engraçado - "sorri sempre, mesmo em tempos difíceis, é meio maluco" - e sobre o que mais tempo passa ao telefone, não hesitou: "Diria o Taarabt. Está sempre a publicar coisas no Instagram. É quase um influencer profissional."