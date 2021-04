Weigl e a vinda para o Benfica: «Seria mais fácil ter ficado em Dortmund»

Julian Weigl voltou a debruçar-se sobre a vida profissional e também a conjugal, sendo que espera o primeiro filho fruto da relação com Sarah Richmond. “Tomamos decisões juntos e conversamos sobre tudo. Sei que nunca me negarias uma oportunidade. Viemos para Portugal e já falámos sobre isso, em relação à tua situação profissional, que não era a melhor opção para ti. Teria sido mais fácil termos ficado em Dortmund ou irmos para Colónia”, agradeceu o médio do Benfica, falando diretamente para Richmond, no podcast ‘Kein Interview’.

O internacional alemão, de 25 anos, garantiu que teve “um bom pressentimento” quando surgiu a oportunidade de jogar no Benfica e mudar de país pela primeira vez. “Disse-te que poderíamos experimentar porque achava que valeria a pena. A carreira profissional dura apenas entre 10 e 15 anos. Pensaremos melhor no que fazer com as crianças”, atirou.

O jogador contratado pelo Benfica ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros explicou também que o facto de não falar português é contornado com o auxílio da equipa técnica. “Desde que vim para o Benfica que tenho um professor de português, com aulas bastantes intensas, três vezes por semana. Eu entendo relativamente bem o português. Agora, quando temos uma sessão de vídeo, fica ao meu lado e ao lado do Waldschmidt um adjunto do Benfica a traduzir para inglês. No campo, se for algo importante e eu não entender, o treinador chama o adjunto ou escreve, já que sei ler bem português”, frisou Weigl, assumindo mais dificuldades em “entender os brasileiros da equipa”.