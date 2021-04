Weigl e Otamendi falham visita a Tondela

Weigl e Otamendi vão falhar a deslocação do Benfica ao terreno do Tondela, na sexta-feira. Médio e central estavam em risco de exclusão e ontem foram admoestados. Primeiro foi o alemão, que, após uma entrada sobre Nené, viu o árbitro Hélder Malheiro mostrar-lhe o primeiro cartão amarelo do encontro, aos 89 minutos.

Em período de compensação, foi a vez de Otamendi ser sancionado com o 12º cartão amarelo da na Liga NOS, pelo que irá cumprir, pela terceira vez, um jogo de castigo.

Desta forma, não há o risco de a dupla poder falhar a receção ao FC Porto, na jornada seguinte ao encontro com os beirões. Weigl e Otamendi limpam e estarão disponíveis para esse duelo. Já os laterais Diogo Gonçalves e Gilberto continuam em risco (têm quatro amarelos cada). Ontem foram utilizados, mas terminaram com a folha limpa.