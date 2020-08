Weigl: «Esta pré-época está a ser uma das mais difíceis para mim»

Julian Weigl abordou os primeiros dias sob as ordens de Jorge Jesus e garantiu que a atual pré-temporada está ao nível das mais exigentes.





"Estamos todos muito cansados, porque está a ser intenso, mas já conseguimos ver várias melhorias. Toda a equipa está a trabalhar forte para se adaptar às ideias do novo treinador, que tem uma ideia muito clara do futebol e do estilo de jogo que pretende implementar. Estamos a tentar chegar lá rapidamente. Foram duas semanas muito intensas, mas muito boas. Na Alemanha as pré-épocas também são muito fortes, mas esta está a ser uma das mais difíceis para mim. Isto é bom porque queremos ter um jogo agressivo, correr muito e fazer uma boa pressão. Para conseguirmos isto temos de ganhar a força na pré-época", reiterou o internacional alemão em declarações à BTV, abordando o primeiro contacto com Jesus."Temos muita qualidade, bons jogadores e todos com bom caráter. O treinador [Jorge Jesus] já é muito conhecido por aqui. Dá muito à equipa, tem ideias muito claras e só temos é de aprender com ele. É um grande treinador, com um bom estilo de futebol, muito ofensivo e com aquilo que os adeptos gostam. Já teve muito sucesso aqui, quer continuar assim e nós também queremos. Não fizemos uma boa última temporada e agora queremos dar a volta e mostrar quem é o número um em Portugal", sublinhou o ex-Borussia Dortmund, que trocou a Alemanha por Lisboa numa transferência de 20 milhões de euros.