Weigl: «Este foi o primeiro passo»

Eleito o homem do jogo, Weigl fez questão de destacar a importância do triunfo sobre o Rio Ave (2-0) para a recuperação do Benfica.





"Não foi fácil, especialmente na primeira parte em que foi difícil criar oportunidades de golo. Depois também tivemos sorte quando eles atiraram ao poste, mas acreditámos em nós. Já na segunda parte fomos claramente a melhor equipa. Tivemos muitas hipóteses... continuamos a precisar de muitas chances para marcar, mas hoje fizemos dois golos e merecemos ganhar. Temos de tirar muitas coisas positivas deste jogo e continuar a melhorar", afirmou o médio, à BTV, onde também comentou a distinção que recebeu:"É claro que estou contente, mas mais importante que o prémio foi ganhar. Temos de ganhar os três pontos em todos os jogos e este foi o primeiro passo. Temos de continuar assim".