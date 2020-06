Weigl: «Estou bem. Tivemos muita sorte»

Weigl recorreu esta sexta-feira para comentar o apedrejamento que o autocarro do Benfica foi alvo na quinta-feira após o empate em casa com o Tondela, no regresso da Liga NOS.





O avançado alemão e Zivkovic tiveram de receber mesmo tratamento hospital, na sequência deste incidente."Ei malta, só quero que saibam que estou bem. Tivemos muita sorte! Todos cometemos erros, mas houve uma linha que foi ultrapassada! Atirar pedras a um autocarro sem nos importarmos com quem lá vai se aleija? sei que não são assim os verdadeiros fãs do Benfica! Nas últimas semanas e em especial nos últimos dias deveriam mostrar que a união é sempre a melhor solução em vez de literalmente atirar pedras uns aos outros. Obrigada pelas mensagens agradeço a todos", escreveu o jogador do Benfica no Instagram, juntamente com uma fotografia ao lado de Zivkovic, outro jogador que ficou ferido.