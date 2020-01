Weigl fala 'à Benfica': dos conselhos de Witsel e Guerreiro ao desejo do trio de dirigentes

Julian Weigl já fala 'à Benfica'. Instantes depois de assinar até junho de 2024 pelas águias, o médio alemão disse que se sentiu muito desejado na Luz.





"O Benfica é realmente um grande clube, com uma grande história. Tive boas conversas com Rui Costa, com o presidente e com Tiago [Pinto]. Sinto que eles queriam mesmo que eu viesse. Tinha um feeling especial pelas conversas que mantivemos. Para mim foi claro que queria vir", começou por dizer à BTV o reforço contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros - segunda compra mais cara de sempre do clube encarnado.Weigl, agora o sócio número 259.418 do Benfica, recordou quando veio a Lisboa defrontar o atual clube e logo aí ficou com boa impressão: "Também já conheço o ambiente no Estádio, pois joguei aqui pelo Borussia Dortmund, e os adeptos são muito bons. Mal posso esperar por jogar por eles."Antes de assinar pelo Benfica, o internacional germânico falou com um antigo benfiquista e com um internacional português: "Primeiro falei com Witsel e depois com o Raphäel Guerreiro, que não jogou cá mas também gosta muito do clube. Só ouvi coisas boas sobre o Benfica. Foi bom para mim saber que os outros sentiam o mesmo que eu."