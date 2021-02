Weigl falha jogo com o Farense

Julian Weigl viu frente ao Moreirense o quinto amarelo no campeonato e vai falhar o jogo com o Farense, que se irá disputar no próximo domingo. O alemão foi punido, aos 64 minutos, por simulação de penálti num dos lances polémicos do encontro. O árbitro começou por assinalar falta de Filipe Soares sobre Weigl na área, mas, depois de ver as imagens do lance, decidiu reverter a decisão e considerou que a queda do nº 28 das águias não se justificava.

Otamendi também viu amarelo, o oitavo na Liga, e agora, tal como Pizzi e Gilberto, também fica em perigo de exclusão.