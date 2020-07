Weigl foi substituído à meia hora do Benfica-V. Guimarães para não ser expulso

Reforço mais sonante do Benfica, o alemão Julian Weigl viveu esta terça-feira um momento insólito e inédito na sua carreira, ao ser substituído pouco depois da meia hora no duelo com o V. Guimarães por opção técnica.





Weigl já amarelado escapou à expulsão neste lance

Uma decisão que Nélson Veríssimo tomou devido à dificuldade que o médio alemão estava a encontrar para travar o ímpeto dos jogadores do Vitória, algo que aos 22' já tinha resultado num cartão amarelo e que, seis minutos volvidos, lhe poderia ter valido mesmo a segunda admoestação e consequente expulsão . O árbitro 'perdoou' o ex-Borussia Dortmund nessa situação e o técnico interino das águias não esperou mais e lançou Florentino em campo pouco depois.Refira-se que Florentino não jogava na Liga desde 9 de novembro do ano passado, quando atuou diante do Santa Clara.