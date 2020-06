Weigl saiu "surpreendido" de Vila do Conde: «É o primeiro golo de cabeça na minha carreira»

Julian Weigl foi decisivo no triunfo do Benfica frente ao Rio Ave ao apontar o golo que consumou a reviravolta em Vila do Conde e estreou-se a marcar com a camisola das águias. No final da partida, o médio alemão não mostrou-se satisfeito pelo golo marcado e por poder ajudar a equipa.

"Foi um momento especial para mim e um golo muito importante. Tentámos muito. É o primeiro golo de cabeça na minha carreira e estou um pouco surpreendido mas contente por ajudar a equipa. Todos os jogos são difíceis, as equipas dão tudo. Foi mau sofrermos o golo, o adversário fechou-se mais e foi difícil encontrar espaços, mas acreditámos sempre e conseguimos virar e vencer", assumiu Weigl aos microfones da Sport TV.





Com este triunfo o Benfica iguala o FC Porto em termos pontuais e Weigl garante que a equipa está focada em vencer todos os jogos até ao final do campeonato. "O mais importante é olharmos para nós e tentar ganhar todos os jogos. Este jogo e esta vitória dão-nos força para os próximos jogos e acho que tudo é possível", sublinhou o jogador do Benfica.