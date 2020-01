Weigl já assinou pelo Benfica e ficou com cláusula milionária

O Benfica anunciou que Julian Weigl assinou pelo clube até junho de 2024 e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Num comunicado à CMVM, as águias confirmam que o médio alemão custou 20 milhões de euros pela totalidade dos direitos desportivos, que pertenciam ao Borussia Dortmund.





O internacional germânico, de 24 anos, é a segunda contratação mais cara da história dos campeões nacionais, a par de Raul de Tomás e apenas superado por Raul Jiménez (22 M€).A ideia é que o jogador entre nos planos de Bruno Lage para a receção ao Aves, em partida a contar para a 16ª. jornada do campeonato. Comoadiantou, o entendimento entre clubes foi conseguido numa deslocação de Luís Filipe Vieira e do diretor-geral para o futebol, Tiago Pinto, à Alemanha."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros).Desta forma, e na sequência do acordo alcançado com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), a Benfica SAD confirma a efetivação da aquisição dos direitos do referido jogador.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 2 de janeiro de 2020"