Weigl junta-se a movimento contra o coronavírus

Julian Weigl é o mais recente jogador de futebol a juntar-se ao movimento 'We kick Corona', iniciado pelos futebolistas do Bayern Munique Joshua Kimmich e Leon Goretzka.





Nur zusammen sind wir stark! Auch ich bin gerne dabei und unterstütze @wekickcorona!

Die Spenden gehen an soziale und karitative Einrichtungen, die das Geld und die Hilfe jetzt dringend benötigen. Alle Infos auf https://t.co/1Xma51lwa5 passt auf euch und eure Mitmenschen auf!?? pic.twitter.com/TggAhmDB5s — Julian Weigl (@JuWeigl) March 21, 2020

Através das redes sociais, o médio do Benfica contratado ao Borussia Dortmund. "Apenas somos fortes juntos! As doações vão diretamente para as instituições de solidariedade social que precisamente urgentemente de dinheiro e ajuda", escreve o jogador germânico, de 24 anos, na conta oficial de Twitter.Recorde-se que o movimento foi fundado com a contribuição de um milhão de euros por Kimmish e Goretzka.