Weigl: «Na Europa queremos ir o mais longe possível e mostrar o grande clube que somos»

Julian Weigl lamentou não ter conquistado troféus na época de estreia de águia ao peito, em 2019/20. Na época que agora principia, o internacional alemão quer mudar esse paradigma.





"Na última época não ganhei títulos, por isso, este ano, quero ganhar todos os que conseguir. Na Europa queremos ir o mais longe possível e mostrar o grande clube que somos. Queremos mostrar que estamos ao nível das outras equipas, isso é muito importante para nós, mas claro, queremos ser Campeões Nacionais e ganhar todos os títulos que estejam em disputa. Estou ansioso por novos desafios e quero mostrar às pessoas e a todo o Mundo o valor que temos", afirmou à BTV, deixando garantido que o Benfica se irá apresentar capaz no primeiro jogo oficial da nova época, a 15 ou 16 de setembro, em jogo da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Claro. Podemos não estar prontos agora, mas estamos a trabalhar bastante. É degrau a degrau e, de certeza, que no primeiro jogo vamos estar a cem por cento. As pessoas vão ver o que estivemos a trabalhar e estamos ansiosos pelo início", sublinhou Weigl.