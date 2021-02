Weigl: «Não é o melhor resultado mas estou confiante que podemos vencer na segunda mão»

Weigl reconhece que o Benfica enfrentou dificuldades acrescidas no encontro com o Arsenal (1-1).





"Foi um jogo complicado entre duas equipas fortes. No início, eles estavam fortes, tivemos de sofrer um pouco e tivemos de correr muito pela bola. Com mais alguns minutos no jogo, sentimo-nos mais livres. Criámos ocasiões no final da primeira parte. No final de contas, penso que fomos competitivos a um nível elevado. Com 1-1, tudo está em aberto", começou por explicar, à SIC.O médio alemão admite que o resultado não é favorável ao Benfica."Não é o melhor resultado . Não perdemos. Com o 1-0 do Pizzi queríamos sair vitoriosos do jogo. Eles responderam rápido, fizeram o 1-1 mas penso que nada está perdido. Há um outro jogo e estou confiante em dizer que podemos vencer na segunda mão", sublinha."Acho que é um resultado justo. Tivemos duas equipas com oportunidades para ambos os lados", acrescentou Weigl, à Sport TV, considerando que o esquema de três centrais foi acertado para este encontro. "Penso que para este jogo foi uma boa escolha. Tínhamos claro na defesa quem marcava quem. Senti-me sempre confortável com a bola com três defesas. É um bom sistema", afirmou.Weigl garante que o Benfica quer ir longe na Liga Europa. "Queremos ir o mais longe possível, mas olhamos jogo a jogo. Com este resultado, ainda temos a segunda mão. Esperamos mostrar a mesma força em campo e seguir para a próxima eliminatória e veremos quem nos calha se passarmos", concluiu.