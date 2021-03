Weigl: «Nunca me arrependi de vir para o Benfica»

Numa conversa com o youtuber Kilian Jona, Julian Weigl lembrou os tempos mais difíceis no Benfica, mas deixou uma garantia. O alemão nunca sentiu arrependimentos por rumar à Luz.





"Foi uma grande transferência. As pessoas conheciam-me do Borussia Dortmund, sabia que as atenções iam estar sobre mim. Mas o Benfica é um grande clube, é lá que tenho o foco. Não correu tudo bem desde o início, mas nunca me arrependi de vir para o Benfica", sublinhou o alemão, que fez uma comparação entre a Bundesliga e a Liga NOS."A Bundesliga é jogada de forma mais rápida. Em Portugal há uma diferença entre as equipas de topo e as outras, mas há grandes rivalidades", salientou o centro-campista que está feliz com a vida em Lisboa. "É uma cidade muito bonita. O tempo é bom e vivemos perto do mar", referiu.O médio falou ainda da camisola mais valiosa que tem guardada. "Joguei muitas vezes contra o Real Madrid pelo Borussia Dortmund e troquei de camisola com o Cristiano Ronaldo. Está lá em casa. Penso que é a mais valiosa", frisou.Weigl nomeou ainda o melhor jogador com quem partilhou balneário. "Não é fácil. Joguei com muitos excelentes jogadores. Digo Ousmane Dembelé. Faz coisas incríveis com a bola", elogiou.