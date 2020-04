Weigl: «O Benfica é o Bayern Munique de Portugal ou até mais»

Julien Weigl está há cerca de três meses em Portugal depois de ter deixado solo germânico pela primeira vez na carreira futebolística, abraçando uma aventura no Benfica. O internacional alemão estabeleceu uma comparação com o que se passa no país-natal.





"É o clube mais famoso de Portugal. É o Bayern Munique de Portugal ou até mais. Cerca de 70 por cento dos adeptos portugueses são do Benfica", vincou o jogador que na Alemanha jogou no rival Borussia Dortmund, apesar de ter feito testes em Munique: "Sofri muito com a rejeição no Bayern mas o meu pai ajudou-me a superar a situção". Em conversa num podcast levado a cabo no Spotify, conduzido por Oliver Schmidtlein e Peter Kotkowski, Weigl explicou a mudança de paradigma na carreira."Há um ano, estava a jogar muito pouco e muitas das vezes não fazia parte da equipa. Foi a primeira vez que sofri uma situação destas na minha carreira e percebi que não iria haver muitas alterações. Precisava de um novo desafio, completamente diferente. Quando apareceu o Benfica, ouvi a proposta, quis saber como era o clube e fiquei muito bem impressionado com a forma de trabalhar do clube e o modo como se preocuparam comigo", vincou o médio, de 24 anos.Sobre as críticas nas redes sociais, o jogador formado no Munique 1860 até aconselhou a namorada Sarah a não lhes dar importância. "Fica muito tristequando lê que saí de uma grande equipa internacional e caí numa liga sem visibilidade. Digo-lhe para não ligar, porque não me preocupo com isso", referiu.