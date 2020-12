«Weigl? Para o lado e para trás...»

"O Benfica finalmente corrigiu a tática. Partiu ao ataque e a pressionar. O resultado apareceu com naturalidade. Weigl só passa para trás e para o lado. Não faz parte da alma do Benfica."

"Melhorámos bastante na 2ª parte com a entrada do Taarabt e passámos a estar mais ao ataque. Tivemos alguma sorte no primeiro golo e a partir daí estivemos mais em jogo. Vitória bem entregue."José Augusto, antigo jogador"Foi um jogo que o Benfica ganhou bem, mas sem uma grande exibição. Há jogadores que não estão na forma que se pretende. Parabéns também ao Gil Vicente, que se bateu muito bem."José Manuel Capristano, ex-dirigente