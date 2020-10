Weigl pretendido pelo Valencia

Julian Weigl está na mira do Valencia. De acordo com a Cadena Cope, o médio do Benfica é um dos reforços que o clube 'ché' quer garantir antes de fechar o mercado, juntamente com Ferro.





Segundo aquele órgão de informação, Weigl, de 25 anos, tem o perfil desejado pelo Valencia. Contratado pelo Benfica em janeiro passado, a troco de 20 milhões de euros, o ex-Borussia Dortmund ficou fora do onze do Benfica nos últimos três jogos, depois de ter sido titular frente ao PAOK, em que os encarnados foram afastados da fase de grupos da Liga dos Campeões.Vinculado aos encarnados até 2024, Weigl tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.