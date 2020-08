Weigl ‘recorda’ semana intensa

Julian Weigl partilhou um conjunto de fotografias nas redes sociais em jeito de balanço dos primeiros dias da pré-época no Seixal, sob o comando de Jorge Jesus. E, de acordo com o médio alemão, não faltou exigência aos trabalhos do clube da Luz. "Primeira semana de treinos muito intensa. Ainda há muito trabalho pela frente", escreveu o alemão, mostrando imagens de treino, do jogo com a equipa B e outra em que surge ao lado de Adel Taarabt.

Recorde-se que foi na passada segunda-feira que as águias realizaram o primeiro dia de trabalhos da nova época, os quais prosseguiram até sábado. Ontem, Jorge Jesus concedeu o primeiro dia de folga ao plantel benfiquista.