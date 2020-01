Weigl revela o número no Benfica e fala do 'truque' para aprender português mais depressa

Julian Weigl revelou que vai jogar com a camisola 28 no Benfica. Dado que o número com que atuava no Borussia Dortmund é utilizado por Jardel, o mais recente reforço das águias explicou a sua opção.





"Escolhi o 28, foi o meu primeiro número como profissional. Não é problema o 33 não estar disponível", contou, numa entrevista à BTV após ser apresentado - assinou até junho de 2024 e ficou com cláusula de 100 M€ O médio exprime-se com facilidade na língua de Shakespeare mas deixou claro que pretende falar a de Camões o mais rapidamente possível: "Quando vinha do Dubai fiz download de uma APP para saber mais. Quero aprender a língua o mais depressa possível, para falar melhor com os meus colegas. É muito importante, apesar de falar bem inglês."