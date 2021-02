Weigl revela os três motivos que o levaram a assinar pelo Benfica

Weigl assume que dá preferência a atuar no meio-campo e não como defesa-central. Esse foi um dos motivos que o levou a deixar o Borussia Dortmund para assinar contrato pelo Benfica. "Naquela altura, o mais importante para mim era jogar na minha posição, não interessava tanto onde fosse. [Antes de ser utilizado a central] Joguei praticamente toda a minha carreira como médio e é aí que me sinto mais confortável e onde posso dar mais à equipa" assinalou o médio do Benfica, em conversa no podcast ‘No Interview’.

Além da promessa de que iria ser opção no miolo das águias, houve outros dois motivos para optar pelo Benfica, quando decidiu terminar a ligação ao Dortmund. "Os outros critérios eram que o meu futuro passasse por um grande clube, com grande tradição e adeptos e, além disso, que tivesse capacidade financeira para pagar o valor da transferência e o salários. O Benfica aceitou", contou.