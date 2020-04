Weigl revela regresso aos treinos em "pequenos grupos"

Julian Weigl revela que os jogadores do Benfica já foram informados do regresso aos treinos. Ansioso por se reunir aos companheiros, o médio alemão ainda acredita que será campeão esta temporada pelo Benfica.





O futeboista explicou, na entrevista aos "desporto e a vida", que o Benfica está "a lutar pela liderança", depois de ter tido sete pontos de avanço e estar agora em segundo, a um do FC Porto. "Estamos na final da Taça de Portugal e creio que temos hipóteses de ganhar a liga", afirmou.Em isolamento social desde 13 de março passado, Weigl encontra-se de férias na Alemanha. Mas já sabe quando será retomada a preparação no Seixal. "Já recebemos a notícia de que os treinos começam para a semana em pequenos grupos", assinalou, dando conta do atraso de Portugal para a Alemanha, onde já começaram os treinos.O regresso da Liga é que não será tão cedo. "É difícil imaginar que o campeonato recomece logo depois de fazermos treinos em grupos de seis. Estou convicto de que haverá treinos de conjunto antes disso, pois não será fácil ao treinador ver num grupo de seis quem serão os titulares", analisou.A incerteza mexe com o ex-Dortmund. "Mentalmente, não é fácil cumprir os planos sozinho sem saber para onde caminhamos exatamente. Gostaria de ter feito umtreino por vídeo, em conjunto com outros colegas, pois seria mais fácil para manter o foco, em conjunto. Sozinho, o trabalho não é tão intensivo como em grupo. Sem treinador e preparador físico, é mais difícil conseguirmos motivar-nos", sustentou.