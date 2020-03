Weigl revela rotina diária: dos treinos na companhia da noiva às chamadas com Seferovic

Em casa a cumprir a quarentena devido à pandemia de Covid-19, Julian Weigl falou à Sky Sports, da Alemanha, sobre o efeito do vírus em Portugal. O médio explicou a sua rotina. "Os jogadores estão em casa há oito dias. Temos planos de reforço e estamos a treinar", começou por explicar o jogador contratado pelo Benfica em janeiro. "Estou sempre em casa, menos quando vou passear o cão. Faço uma sessão de treino por dia. Estamos a tentar ganhar uma rotina diária, o que é estranho, tudo tem de ser cronometrado. Eu e a minha noiva tentamos estabelecer essa rotina. De manhã, fazemos desporto em conjunto", revelou Weigl, de 24 anos.





O internacional alemão também não descura a aprendizagem do português. "Se não estiver a treinar, estou a estudar a língua, agora tenho mais tempo. Temos livros e escrevemos cartões, como na escola. A língua não é fácil, mas estamos a progredir devagar. Infelizmente ainda não falo. Tentamos cumprimentar-nos em português ou perguntar como é que estamos, mas ainda não conseguimos dizer frases completas. Também não estamos aqui há tanto tempo quanto isso", explicou o médio, que soma 11 jogos pelos encarnados.O camisola 28 não escondeu a ligação especial com Seferovic. "Estou em contato diário com o Haris, de quem sou melhor amigo. Ambos falamos alemão e torna-se mais fácil. Tentamos fazer ‘facetime’ [videochamada], tal como com a família. Passamos muito tempo ao telemóvel e a fazer ‘facetime’", contou ainda.