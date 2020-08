Weigl sobre vinda de Waldschmidt: «Expliquei-lhe como era o clube e acho que isso ajudou»

Julian Weigl viu chegar esta pré-temporada ao plantel Luca Waldschmidt, um compatriota que o Benfica viu engrossar as fileiras a troco de 15 milhões de euros. O ex-Borussia Dortmund acredita que teve uma palavra a dizer no ingresso do avançado que estava no Friburgo.





"Está a correr muito bem. Antes de ser transferido falei com ele, expliquei-lhe como era o clube e acho que isso o ajudou, também porque estou cá e, porque falo a mesma língua dele. Já nos conhecíamos das seleções jovens alemãs e julgo que vai ser um grande jogador no Benfica. Vimos isso logo no primeiro dia. Claro que ainda está em fase de adaptação, sobretudo com a língua, mas também com os colegas, que ainda não o conhecem bem e ainda não sabem onde quer a bola e que tipo de desmarcações faz. Faz tudo parte do processo e foi bom ter vindo nesta altura, tendo em conta que ainda estamos a começar. Se viesse mais tarde seria mais difícil para entrar no ritmo. É um grande jogador e os adeptos podem estar contentes por ele ter vindo para o Benfica", explicou Weigl em declarações à BTV.