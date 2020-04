Weigl surpreende alemão que é adepto do Benfica: «Espero poder encontrá-lo em breve»

Julian Weigl surpreendeu Wolfang Köhler, um alemão que é adepto do clube da Luz, depois de ter sido influenciado pelo cunhado, Mário Félix, benfiquista "desde que nasceu". Köhler até esteve recentemente em Portugal, mas não conseguiu ver o médio. Ainda assim, o jogador das águias garante que espera que tal possa acontecer em breve.





"Espero que esteja tudo bem consigo. Infelizmente, devido a esta situação que nos está a afetar as vidas, não nos conseguimos ver agora. Foi uma pena, mas espero que no futuro nos possamos encontrar pessoalmente. Espero poder encontrá-lo em breve e fique bem", afirmou o internacional alemão, num vídeo enviado ao compatriota, que integra a equipa técnica de uma equipa Sub-15.A surpresa foi partilhada nas redes sociais benfiquistas, na rúbrica 'Não vá. Telefone!', onde se pode ver a reação de Wolfang Kohler, que revelou o desejo de o compatriota visitar o centro de treinos do Bischofsheim."Eu, o meu colega Jürgen e a minha equipa Sub-15 de Bischofsheim ficámos muito contentes com o teu vídeo. Esperamos que também possas visitar o nosso centro de treinos. O meu cunhado, Mário Félix, é do Benfica desde que nasceu. E é por ele que há muitos anos sou fã do Benfica. Visitei Portugal nas férias e conheci muitos sítios. É um país muito bonito. Na altura do ano novo, quando soube que ias para o Benfica fiquei muito contente. Com a tua qualidade, o meio-campo é o lugar perfeito para ti. Espero um dia encontrar-me contigo em Lisboa. Desejo-te tudo de bom no Benfica", sublinhou o fã de Weigl.