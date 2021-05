Weigl vence prémio Cosme Damião para futebolista do ano

Julian Weigl foi esta sexta-feira distinguido pelo Benfica com o prémio Cosme Damião na categoria Futebolista do Ano.





O médio de 25 anos, que chegou à Luz em janeiro do ano passado, recebeu o galardão das mãos de Rui Costa e não escondeu a satisfação. "Estou feliz por terem votado em mim. Quando cheguei não foi muito fácil. Não estávamos a ganhar e eu também tinha culpa, porque também jogava. Estou feliz por conseguir mudar a opinião das pessoas e muito contente por receber este prémio", afirmou o internacional germânico, em declarações à BTV.Rui Costa, vice-presidente das águias, vincou que o clube sempre acreditou que a contratação de Weigl seria uma mais-valia para o plantel do Benfica. "Estávamos certos da qualidade deste jogador, qualidade humana da pessoa, apesar de o início não ter sido o mais fácil. Teve de se dar o tempo necessário.Estivemos sempre convencidos do potencial dele. Ao fim de um ano, e de algumas dúvidas, que nós não tivemo, dá-me um enorme prazer entregar-lhe este prémio. O tempo veio dar-nos razão. É um excelente jogador, lutador, ganhador, vencedor e um atleta que encarnou o benfiquismo nele desde que chegou", disse Rui Costa.