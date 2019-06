Werder Bremen terá rejeitado 18 milhões do Benfica por Rashica

Milot Rashica é um jogador que se destacou na última edição da Bundesliga e que tem o Benfica como um dos interessados no seu concurso. O extremo kosovar terá recebido uma proposta de 18 milhões de euros pelos seus préstimos, segundo informou o 'Bild', e que acabou por ser rejeitado.





Segundo noticiou a mesma fonte, Rashica não está na disposição de ares e pretende manter-se no Werder Bremen onde chegou em janeiro de 2018.Rashica tem 22 anos, é internacional pelo Kosovo em 26 ocasiões e deu nas vistas no país-natal ao serviço do Vushtrria.