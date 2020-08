West Brom tenta novo empréstimo de Filip Krovinovic

Os responsáveis do West Brom têm como principal objetivo para a próxima temporada a continuidade de Filip Krovinovic, médio croata que esteve emprestado pelo Benfica ao emblema inglês e que foi fundamental para a sua subida até à Premier League.





De acordo com o 'Express & Star', os dirigentes do clube de West Brom já entraram em contacto com as águias tendo em vista a continuidade do croata por empréstimo por mais uma temporada, com o objetivo de incluir no novo negócio uma cláusula que permite ao clube assegurar Krovinovic a título definitivo no final de 2021, cláusula essa que não foi acionada pelo West Brom no primeiro negócio entre os dois clubes.Em declarações ao portal Vecernji, em julho, o croata afirmou que a sua continuidade no Benfica dependeria de Jorge Jesus. "Não há qualquer cláusula no meu contrato de empréstimo de forma a que o WBA me possa comprar. Por isso, nem tudo está sob o meu controlo, caso o novo treinador, Jorge Jesus, me queira no Benfica."Recorde-se que Filip Krovinovic tem contrato com o Benfica até 2022. Nesta última temporada, o médio croata, de 24 anos, apontou três golos e quatro assistências num total de 43 jogos realizados pelo West Brom.