West Bromwich assume que Krovinovic é difícil

Filip Krovinovic continua a ser desejado pelo West Bromwich Albion. O técnico da formação inglesa explica, porém, que a contratação do médio do Benfica é difícil. “Além das contratações, queremos manter os emprestados da última época. Estamos a fazer tudo por Krovinovic. Não é fácil consegui-lo, especialmente durante uma pandemia”, vincou Slaven Bilic, em conferência de imprensa. Recorde-se que o Benfica pede 10 M€ pelo médio. Os hawthorns ainda não foram além de um empréstimo com uma opção de compra de 6 M€.