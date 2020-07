Empresário de Pedrinho garante que o Benfica está em dia com o Corinthians

Will Dantas, empresário de Pedrinho, esclareceu esta sexta-feira que o Benfica não está em incumprimento relativamente à primeira tranche de pagamento da transferência do jogador ao Corinthians. O internacional olímpico pelo Brasil custará 20 milhões de euros aos cofres encarnados.





"[Pedrinho] Estava programado para ser pago em cinco anos. A primeira parcela ainda não venceu. As pessoas falam muitas coisas sem saber, sem a informação correta. O que o Corinthians estava a tentar e vai fazer é antecipar as outras parcelas. Ainda não foi feito face a medidas burocráticas do banco. De resto, está tudo ok, não há problema algum", vincou o agente em declarações à Fox Sports Brasil, dando conta, tal comonoticiou, que Pedrinho chegará mais tarde face ao atrasar das competições em Portugal."Estava programado ele ir [para o Benfica] a 1 de julho. Só que com tudo isso que está a acontecer, face à pandemia do coronavírus, a temporada 2019/20 atrasou e ainda faltam alguns jogos. Chegámos a um entendimento comum e não seria necessário que ele fosse agora para lá. Ficou acordado que esperasse terminar a temporada 2020/21 e então iria para Portugal e apresentava-se lá. Não há nada além disso", sublinhou Dantas.