Will Dantas: «Acho bem difícil o Pedrinho jogar pelo Corinthians outra vez»

Will Dantas, empresário de Pedrinho, declarou ao portal 'Esporte IG' que considera "bem difícil" que o criativo volte a jogar oficialmente pelo Corinthians.





"Eu queria que ele fizesse alguns jogos ainda aqui no Brasilmas, com essa pandemia do coronavírus não vai haver forma de o fazer. Ninguém sabe ao certo quando voltam as competições por aqui. Estou à espera para ver o que o Benfica vai dizer, se querem que vá logo para Portugal ou se o vão deixar no Brasil mas, acho bem difícil o Pedrinho jogar pelo Corinthians outra vez", declarou o agente.Dantas explicou que, de acordo com a estrutura encarnada, será preferível que o internacional olímpico viaje para Portugal."Falando com o pessoal do Benfica, eles acham melhor o Pedrinho já ir se ambientando ao grupo. Também acho que é uma boa ideia mas vou esperar por aquilo que eles vão comunicar. O que eles decidirem, para mim está bom", vincou, declarando que "o Pedrinho queria fazer alguns jogos pelo Corinthians por gratidão ao clube".Recorde-se que Pedrinho será jogador do Benfica a partir de 2020/21 a troco de 20 milhões de euros.