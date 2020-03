Will Dantas, agente de Pedrinho: «Ele vai dar muitas alegrias ao Benfica»

Will Dantas, empresário de Pedrinho, também comentou a transferência para o Benfica na chegada a Portugal, considerando que esta é uma aposta certeira do clube da Luz. "Tenho a certeza que ele vai dar muitas alegrias ao Benfica e aos adeptos, é uma grande oportunidade na carreira dele. Tenho assistido a alguns jogos e acredito que ele vai cair como uma luva no Benfica", sublinhou.

Sem querer entrar em grandes pormenores sobre os detalhes da transferência, Dantas sempre confirmou que Pedrinho se prepara para assinar um contrato de "cinco épocas".

"Esta é uma oportunidade de ouro para o Pedrinho, num grande clube como o Benfica, mas neste momento ainda não posso comentar os valores. A reunião com o presidente do Benfica será na segunda-feira [n.d.r.: hoje] e vamos regressar na quarta-feira ao Brasil, mas mais pormenores ainda não sei, vou apenas saber depois", referiu, ainda no aeroporto.