Will Dantas: «Quero que Jesus seja treinador do Pedrinho»

O empresário de Pedrinho e Jorge Jesus mostraram opiniões divergentes no passado mas parece agora tudo sanado. Will Dantas referiu esta sexta-feira que até pretende contar com o agora treinador do Flamengo no Benfica já a partir de 2020/21, possibilidade que diz ser "mais ou menos" real de acontecer.





"Falando verdade, eu torço para que ele vá, de coração. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que ele seja treinador do Pedrinho. Ele tem um jogo solto, joga para a frente e não é medroso. Não é um treinador medroso que joga com 50 jogadores dentro da baliza. Jesus joga para a frente. Torço para que ele vá para o Benfica. Gosto muito dele", sublinhou Dantas em declarações à FOX Sports Brasil.Sobre a possibilidade do ex-Corinthians ser emprestado na primeira época como jogador dos encarnados, o agente brasileiro explicou que tal cenário nem faz sentido. "Não procede. Acho que as pessoas dizem as coisas sem saber, sem informação correta. Se eu que sou empresário dele isso nunca foi falado, não sei de onde é que as pessoas tiram isso", deixou claro Will Dantas.Recorde-se que a 11 de março Jorge Jesus sublinhou , aquando da oficialização do negócio entre Pedrinho e Benfica, que havia "vários jogadores melhores do que ele no Brasil na sua posição". "Cebolinha [Everton, do Grémio], Dudu [Palmeiras], Rony [Palmeiras], Michael [Flamengo]. Já lhe disse quatro!", apontou o amadorense, que não ficou sem resposta. Will Dantas ficou chateado : "Você sabe que não minto, fiquei (chateado), tiveram de segurar-me para não abrir a boca. Mas depois ele retratou-se", atirou o agente.