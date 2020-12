William Carvalho muito longe do Benfica

William Carvalho é alvo do Benfica já para janeiro, mas as exigências que separam as águias do Betis são grandes, segundo noticiou o ‘Estadio Deportivo’. O emblema espanhol, onde milita o internacional português, de 28 anos, não pretende abrir mão de um dos habituais titulares da equipa por menos de 20 milhões de euros , enquanto que o clube da Luz não quer sequer dar 10. O ex-Sporting é um jogador apreciado por Jorge Jesus.

Apesar da diferença de valores pretendida entre emblemas, a mesma fonte garantiu que William poderá ser reforço para as águias numa opção híbrida. Ou seja, o médio formado em Alvalade, que aufere 2,5 M€ limpos anuais, chegaria à Luz por empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Para esta via ir avante, o Benfica teria de pagar cerca de 5 M€ pela cedência e o remanescente ficaria distribuído em variáveis.