Willian Arão elogia Jorge Jesus: «Posso ter dado um grande salto na minha carreira»

Willian Arão destaca a influência de Jorge Jesus. O médio do Flamengo lembra a forma como o agora treinador do Benfica o transformou num médio-defensivo nuclear da equipa que se sagrou campeã brasileira e sul-americana.

Numa entrevista ao ‘Globoesporte’ para assinalar o facto de ser o jogador com mais presenças (278) pelo Mengão na última década, foi questionado sobre se a mudança de posicionamento com JJ o levou para outro patamar. “Acredito que sim, que posso ter dado um grande salto na minha carreira”, completando: “Toda a equipa evoluiu. Alcançámos um nível altíssimo. Ele foi o elemento e o motivo principal. Depois, aprimorei-me, vendo vídeos e analisando outros jogadores.”

Arão, de 28 anos, foi um dos médios-ofensivos indicados por Jesus para reforçar o plantel encarnados em janeiro, juntamente com o português William Carvalho. Com contrato até 2023, não falou do futuro mas sempre lembrou JJ.