Willock fez apenas 7 jogos no Huddersfield mas já originou uma 'batalha' em Gales

Chris Willock, cedido pelo Benfica ao Huddersfield, fez apenas sete jogos (e 1 golo), mas, em Gales, há dois clubes interessados na sua contratação: Cardiff FC e Swansea. De acordo com o portal walesonline, o extremo é uma das prioridades para a próxima temporada.





O inglês, de 22 anos, não está a ter uma época propriamente regular, pois no West Bromwich Albion (WBA) jogou apenas nos sub-23. No Huddersfield, para onde se mudou no verão, tudo mudou e a equipa conseguiu inclusivamente distanciar-se dos lugares de descida do Championship. Por isso mesmo, é agora associado a uma possivel 'batalha' pela sua contratação.No Benfica, recorde-se, o jogador nunca alinhou pela equipa principal, apesar dos desempenhos positivos nos 'B'. Pensava-se que, por isso, pudesse mesmo integrar a última pré-época, mas acabou por não ser integrado nos trabalhos e, posteriormente, deixou o plantel rumo ao WBA, onde se encontra igualmente Krovinovic.