Willock pode mudar-se no mercado de inverno

Ainda sem qualquer minuto pela equipa principal do West Bromwich Albion - apenas jogou pela formação de reserva sem dez ocasiões -, o extremo Chris Willock poderá mudar de clube no mercado de inverno, segundo aponta a imprensa inglesa este domingo.





De acordo com o 'Daily Mail', o jogador de 21 anos pertencente aos quadros do Benfica está na mira de Stoke City e Huddersfield, clubes que estarão dispostos a 'capturá-lo' ao WBA na reabertura da janela de transferências, num movimento que poderá ser visto com bons olhos pelo próprio Willock, que assim teria uma chance de se mostrar no Championship.