Willock ruma ao West Bromwich Albion

Chris Willock vai atuar no West Bromwich Albion, na próxima temporada, a título de empréstimo. O extremo está de saída do Benfica, onde não tinha espaço nas opções de Bruno Lage, e regressa a Inglaterra, para atuar no segundo escalão.





O Benfica vê assim mais um problema resolvido, pois o jogador estava a treinar à parte, juntamente com Zé Gomes, Kalaica, Chrien e Pedro Pereira. Willock vai reencontrar Krovinovic, jogador do Benfica, que também se encontra cedido aos ingleses.